Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске (Самарская область), сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, в здании выбиты стекла. Пострадавших нет. Все пациенты переведены в соседние медучреждения.

"Сегодня с раннего утра враг атакует Самарскую область средствами БПЛА. Режим угрозы сохраняется", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Федорищев сообщил, что зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ночью в Самарской области был введен режим "Ковер", воздушное пространство закрыто.