США выпустили новую лицензию на покупку российской нефти

США разрешили операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля.

Как сообщает американский минфин, лицензия действует до 16 мая.

Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения, пишет РИА Новости.

Новый документ полностью заменяет собой аналогичную лицензию от 19 марта, действие которой завершилось 11 апреля. Напомним, после начала военных действий против Ирана Вашингтон одобрил покупку третьими государствами российской нефти, уже находящейся на танкерах в море. Так власти США попытались минимизировать экономические последствия войны для мировой экономики и, в частности, хотя бы немного снизить взлетевшие цены на энергоносители.