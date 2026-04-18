В Оренбургской области задержали мужчину, расстрелявшего полицейских

В Оренбургской области задержали мужчину, который расстрелял полицейских.

"Сегодня нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка. В настоящее время ожидается прибытие сотрудников Росгвардии и следственно-оперативной группы", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Напомним, 16 апреля полицейские выехали в поселок Аккермановка для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев сотрудников, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое в тяжелом состоянии были госпитализированы. Стрелявший скрылся на автомобиле, который потом оставил возле села Белошапка. Сообщалось, что он мог скрыться в гористой местности. Для розыска преступника были задействованы дополнительные силы, включая вертолет и кинологические расчеты.