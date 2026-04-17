Более 3 тысяч вакансий было представлено на площадках Всероссийской ярмарки трудоустройства в Астраханской области

В Астраханской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Площадки работали во всех районах области. Астраханцы, ищущие работу, смогли узнать о вакансиях и пройти собеседование с представителями ведущих работодателей региона.

Более 120 работодателей предложили около 3 тыс. вакансий в сферах добычи нефти и газа, судостроения, транспорта, связи, банковских услуг, недвижимости, туризма.

Во всех Кадровых центрах работали консультационные площадки фонда «Защитники Отечества» для участников СВО и их семей. На мероприятии объявили о старте приема заявок на конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В 2026 году номинация «Второй старт» посвящена ветеранам СВО, начавшим новый карьерный путь.

Для школьников и студентов организовали профориентационные тесты и мастер-классы. В «Фестивале профессий» участвовали 19 колледжей и вузов.

Всего за три года ярмарки посетили более 30,5 тыс. астраханцев, а работу нашли свыше 4,8 тыс. человек.