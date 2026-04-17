В Пермском крае возбуждено уголовное дело из-за ДТП с автобусом

В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

17 апреля 2026 года по ул. Мира, в Соликамске, двигался водитель автомобиля Опель Корса. В районе дома №14 он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате ДТП несколько пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние, получили травмы. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователями проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.