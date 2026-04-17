Германия готова участвовать в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе

Германия готова участвовать в возможной международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе путем направления военных сил для разминирования и морской разведки, сообщают РИА Новости со ссылкой на канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Сегодня в Париже состоялась видеоконференция по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Участие в ней приняли представители около 50 стран.

"Мы готовы внести свой вклад в обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе… На наш взгляд, такое участие могло бы заключаться в разминировании и военно-морской разведке. Это в наших силах", - заявил Мерц по итогам конференции.

При этом он указал, что участие ФРГ в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе возможно только после прекращения боевых действий и наличия, по его словам, "надежной правой основы", например, в виде резолюции Совета Безопасности.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.

В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие. Позднее Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.