Сергей Кириенко вручил Александру Соколову высшую награду Российского общества "Знание"

На Съезде Российского общества "Знание" первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил губернатору Кировской области Александру Соколову медаль имени С.И. Вавилова "За выдающиеся достижения в сфере просвещения" — это высшая награда Российского общества "Знание", сообщает пресс-центр Правительства Кировской области

"Это выражение признания вклада всей Кировской области в просветительское движение. За 3 года в рейтинге Общества "Знание" наш регион поднялся на 5 место – почти в 35 раз увеличили число лекторов, в 2,5 раза – мероприятий и их участников", – сообщил Александр Соколов в своем канале в мессенджере МАХ.

Глава региона отметил, что сегодня более 500 человек - ученые, педагоги, врачи, аграрии, деятели культуры, политики, общественные деятели, молодежь, спортсмены, предприниматели, участники специальной военной операции – ежедневно проводят до 20 мероприятий для широкого круга школьников, студентов, родителей, старшего поколения.

"Это всегда живое, убедительное и построенное на личном опыте лекторов общение. Есть у нас и уникальные проекты - "Вятский корпус защитников Отечества", "ШАГ", "Космическая неделя", клубы "Дети героев", просветительские родительские и Субботинские, Циолковские, Свято-Трифоновские образовательные чтения, опыт которых транслируется на федеральный уровень. Продолжаем нести людям умное, доброе, вечное", – подчеркнул Александр Соколов.