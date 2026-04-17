Няганский городской суд обязал уволить начальника ГИБДД в связи с утратой доверия

Няганский городской суд рассмотрел гражданское дело о расторжении контракта с начальником РЭО ОГИБДД ОМВД России по Нягани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Установлено, что должностное лицо нарушило антикоррупционное законодательство: вступило в имущественные отношения с предприятием города и присвоило государственный номерной знак с определенной комбинацией символов в личных целях. Суд признал наличие личной заинтересованности сотрудника, которая повлияла на объективность исполнения им обязанностей. О возникновении конфликта интересов начальник РЭО не сообщил.

Ранее ОМВД России по Нягани ограничилось предупреждением о неполном служебном соответствии. Однако суд признал данный приказ незаконным и обязал УМВД России по ХМАО – Югре расторгнуть контракт и уволить сотрудника в связи с утратой доверия.