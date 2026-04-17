17 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Максим Решетников: Резервы российской экономики почти закончились

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил на форуме во Всеволожске, что Россия во многом исчерпала внутренние резервы экономики. По его словам, сейчас макроэкономическая ситуация выглядит сложнее, чем в прошлые годы. Положение бизнеса осложняют налоговые изменения, к которым предприниматели вынуждены подстраиваться. Министр подчеркнул, что главная задача ведомства - помочь компаниям адаптироваться к этим переменам, пишут Ведомости.

Решетников пояснил, что структурная перестройка экономики создает как новые возможности, так и заставляет закрывать старые направления. Это необходимо, чтобы перераспределить самый дефицитный ресурс в стране - людей. Глава Минэкономразвития напомнил, что раньше власти успешно создавали рабочие места и производства на спокойном рынке, пока у экономики был запас прочности. Теперь же эти резервы на исходе, что серьезно усложняет работу.

Ранее президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что макроэкономические показатели пока не дотягивают до ожиданий аналитиков, правительства и Центробанка. За первые два месяца 2026 года ВВП России упал на 1,8%. Глава государства связал это с календарем: в январе и феврале текущего года рабочих дней оказалось меньше, чем в 2025 году. Тем не менее, президент признал, что текущая динамика остается ниже прогнозных значений.

Теги: экономика, бюджет, бизнес


