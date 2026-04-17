В Екатеринбурге будут судить подрядчика за хищение 634 миллионов рублей при строительстве дорог

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО "УралДорТехнологии", обвиняемого в хищении более полумиллиарда рублей при строительстве дорог. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, подрядчик выполнял муниципальный контракт с МКУ "Управление капитального строительства" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2023 году, а именно строил дорожную инфраструктуру в микрорайоне "Солнечный". При этом, как сообщает ведомство, заключая контракт, обвиняемый не собирался исполнять свои обязанности.

Получив аванс в размере 50% от полной стоимости, подрядчик поручил перевести деньги на счета подконтрольных ему организаций, после чего предоставлял заказчику заведомо подложные документы о фактически не выполненных работах. Администрации Екатеринбурга причинен ущерб в размере свыше 634 млн рублей.

Дело передали в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. На имущество обвиняемого наложен арест, в том числе на 87 единиц строительной техники на 440 млн рублей.