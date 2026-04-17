В Ленобласти решили привлечь резервистов для защиты от атак БПЛА

В Ленинградской области усилят меры защиты неба от атак беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его словам, оперштаб принял решение создать дополнительные мобильные огневые группы для обороны от БПЛА. Для комплектования этих групп в регионе собираются привлекать резервистов. В первую очередь — ветеранов СВО, людей с боевым опытом.

"Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите ленинградского неба", — написал губернатор.

Мобильные огневые группы с резервистами будут размещаться на предприятиях и объектах критической инфраструктуры. Срок службы на казарменном положении составит от 2 до 6 месяцев.

Ранее губернатор Дрозденко заявил, что Ленинградская область стала не только приграничным, но и прифронтовым регионом. Он также обратился к тем, кто требует стабильного доступа в сеть. "Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: "А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?"", - задал риторический вопрос Дрозденко. Губернатор подчеркнул, что в нынешних условиях вопросы обороны стоят на первом месте.