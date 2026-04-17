В Россию не пустили 4,4 тонны клубники

Через пограничный пункт пропуска в Челябинской области в Россию не пустили крупную партию клубники. Речь идёт о ягодах из Киргизии.

16 апреля сотрудники Россельхознадзора недалеко от государственной границы РФ и многостороннего автомобильного пункта пропуска "Бугристое" (Челябинская область) запретило ввоз 4,4 т свежей клубники. Машина с ягодами ехала из Киргизии в Татарстан с разгрузкой в Перми.

Маркировка на упаковке не соответствует требованиям: не указано место происхождения продукции, что не позволяет проконтролировать благополучие места выхода продукции. Вынесено предписание о возврате продукции, машина отправлена восвояси, сообщает южноуральское управление Россельхознадзора.