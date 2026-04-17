Прилепин призвал к СВО в образовании

России нужна СВО в образовании, заявил писатель Захар Прилепин.

В своей передаче "Уроки русского" он рассказал о том, как с начала 90-х в России иностранными советниками рушилась система образования. Он призвал не обнадеживать себя тем, что по уровню IQ Россия находится в верхней части списка стран, потому что две трети россиян учились еще в советской школе, которая худо-бедно сохранялась еще лет 10 после развала СССР. Сейчас же все иначе и намного хуже.

"Цифра" так плотно вошла в жизнь школы, что любой уважающий себя учитель понимает: скорое ему в школе будет делать нечего. А о пользе цифрового образования чаще всего говорят производители этого контента. Внедрение цифрового образования носит государственный масштаб, однако вопросы его реализации отданы на откуп коммерческим структурам. Проще говоря, это бизнес. И бизнес, как настаивают наши учителя, продолжает поедать классическую школу", - рассказал Прилепин.

Он упомянул о том, что 57% учителей находится в пенсионном или предпенсионном возрасте. А уровень знаний выпускников школ катастрофически низкий, что угрожает будущему страны.