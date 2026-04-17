Журналистку отправили в СИЗО за призывы бомбить Москву

Силовики Калужской области обвинили бывшую сотрудницу федерального издания в призывах к терроризму. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, суд уже избрал меру пресечения - сейчас девушка находится в калужском следственном изоляторе. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ.

Обвиняемая постоянно живет в Москве, но оперативники задержали ее в Ленинградской области, когда она гостила у матери. Расследованием занимаются сотрудники УФСБ по Калужской области, так как именно они первыми обнаружили преступные публикации в интернете. По этой причине дело ведут калужские специалисты, а задержанную доставили в местный изолятор.

В распоряжении журналистов появилось видео, на котором девушка признает свою вину. Она рассказала, что опубликовала в Telegram-канале комментарий с призывом бомбить столицу. В ходе допроса девушка назвала свои действия ошибкой и заявила, что чувствует за собой вину. Теперь ей предстоит ответить перед законом за экстремистские высказывания в публичном пространстве.

Ранее в Ростове-на-Дону суд приговорил 55-летнего жителя Запорожской области к 5,5 годам колонии общего режима за призывы к расправе над российскими военными. Как сообщили в УФСБ, мужчина опубликовал в мессенджере сообщение с предложением вступать в ряды украинских формирований, что следствие квалифицировало как пропаганду и оправдание терроризма по статье 205.2 УК РФ.