ДНК-тест прямо в роддоме: больше половины россиян одобряют проверку отцовства

Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 52% россиян поддерживают идею делать ДНК-тест на отцовство в роддоме, если оба родителя на это согласны. При этом 70% мужчин и 68% женщин заявили, что сами готовы пройти такую проверку после рождения ребенка. Интересно, что 61% опрошенных считают: если мужчина узнает, что воспитывал не своего ребенка, ему все равно стоит продолжать его растить, пишет "РГ".

Еще 25% участников опроса заняли нейтральную позицию, а против тестирования высказались лишь около 9-11% мужчин и женщин. Социологи заметили, что молодежь поддерживает ДНК-тесты охотнее, чем люди старшего возраста. Те, у кого уже есть дети, относятся к этой идее осторожнее. Мужчины чаще выступают за проверки, в то время как женщины чаще проявляют безразличие к этому вопросу.

Эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак пояснила, что общество понимает пользу тестов, но последствия "неприятных сюрпризов" остаются под вопросом. По ее мнению, инициатива по защите прав ребенка на деле может привести к официальному выяснению отношений в паре. Эксперт отмечает, что женщина в такой ситуации оказывается в уязвимом положении и получает статус ненадежного партнера. Однако опрос дает надежду: только 10% респондентов считают, что нужно прекращать отношения с ребенком после раскрытия правды. Россияне по-прежнему ценят воспитание и сложившиеся связи выше биологических фактов.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательную биометрическую идентификацию новорожденных через ДНК-тесты, чтобы пресечь мошенничество с материнским капиталом. Поводом стали данные МВД о хищении 1 млрд рублей: преступники оформляли выплаты на несуществующих детей, используя фиктивных свидетелей "домашних родов" без справок из больниц.