В Магнитогорске инспектору манежа и руководителю номера грозит срок за смерть гимнастки

В Челябинской области готов к суду дело о гибели в Магнитогорске гимнастки. Под суд пойдут инспектор манежа цирка и руководитель номера.

Весной 2025 г. инспектор манежа разрешила установить на нём аппарат, не прошедший освидетельствование, и проводить на нём репетиции. Потом руководитель номера допустил 22-летнюю гимнастку, не имевшую специальной подготовки, к опасным для жизни и здоровья трюкам. Страховки на ней не было.

Днём 17 мая 2025 г. во время репетиции циркового номера девушка с согласия руководителя номера поднялась на одно из трёх колец. После этого другие артисты начали раскручивать кольца вокруг оси аппарата. Кольцо, в котором находилась гимнастка, поднялось на высоту более 4 м.

Девушка не удержалась, выпала без страховки и упала на манеж, где отсутствовали пассировщики. Спортсменка получила травмы, несовместимые с жизнью. Дело ушло в Правобережный районный суд Магнитогорска, сообщает управление СКР по Челябинской области.