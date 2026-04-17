Дроны на 13 миллионов: суд Петербурга передал партию техники государству

Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил иск таможни и признал партию электроники бесхозяйным имуществом. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, теперь техника переходит в собственность государства.

Речь идет о 26 квадрокоптерах, среди которых инспекторы обнаружили дорогую модель DJI Mavic 3 Thermal с пультами и запчастями. Общая стоимость всей партии превышает 13 млн рублей. Ранее таможенники выяснили, что индивидуальный предприниматель не внес эти товары в декларацию. Ведомство признало ввоз техники незаконным, изъяло ее и отправило на склад.

Таможенная служба заранее предупредила бизнесмена о проверке и напомнила о сроках хранения груза. Однако владелец проигнорировал эти сообщения: он не оформил нужные документы и не пришел за товаром. В итоге суд встал на сторону ведомства и передал квадрокоптеры в распоряжение Росимущества.