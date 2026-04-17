Игорь Бабушкин рассказал о ходе ремонта автодороги «Маячное–Житное–Краса» в Икрянинском районе Астраханской области

"По просьбам жителей продолжаем ремонт автодороги «Маячное – Житное – Краса» в Икрянинском районе", - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Эта трасса связывает несколько сел и является единственной дорогой в райцентр. Состояние её было критическим. Автомобилистам было сложно здесь проезжать.

Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы партии «Единая Россия». Ранее дорожники уложили покрытие на 10 километрах трассы, обустроили остановочные комплексы и укрепили обочины.

"Сейчас специалисты начали ремонт на участке с 10 по 15 км. Техника приступила к снятию старого покрытия. За качеством работ будет тщательно следить лаборатория «Астраханьавтодора», - дополнил глава Астраханской области.