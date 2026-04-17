Двух екатеринбуржцев будут судить за покушение на убийство через поджог дома

В Екатеринбурге двое местных жителей предстанут перед судом за покушение на убийство нескольких человек и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По версии следствия, утром 25 ноября прошлого года один из фигурантов заплатил второму, чтобы тот поджег гараж, пристроенный к дому по ул. Скальная, где проживало несколько человек. Поводом послужил давний конфликт заказчика с одним из потерпевших. Однако, план провалился - жильцы дома вовремя заметили возгорание, покинули жилище и вызвали пожарных.

"Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сыщики уголовного розыска ОП-13 УМВД по городу Екатеринбургу совместно с коллегами из городского управления и областного полицейского главка. Гражданина, который значится в деле как исполнитель, задержали в Ревде, а его сообщника в Екатеринбурге. Чтобы фигуранты, что называется, не вильнули хвостом и не отчебучили какой-нибудь фокус при задержании, сыщики прибегли к помощи своих боевых братьев из подразделения СОБР региональной Росгвардии", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователем СК России по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и сбору доказательственной базы. В зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение и организация покушения на убийство двух или более лиц по найму, совершённое общеопасным способом" и ч.ч. 2, 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение и организация умышленного уничтожения чужого имущества".

В отношении обвиняемых судом по ходатайству следствия СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.