КПРФ призывает обеспечить гражданам цифровые права

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить за гражданами цифровые права. Речь идет о праве на доступ к интернету, свободе выражения мнений в цифровой среде, защите персональных данных и праве на анонимность.

Коммунисты отмечают, что 67% россиян считают интернет важным для качества жизни и обеспокоены ограничениями. Они предлагают ограничивать доступ граждан к интернету только на основании решения суда. Исключениями могут стать кибератаки или письменный акт ФСБ. При этом срок действия внесудебного ограничения не может превышать 48 часов. Документ определяет сами понятия "цифровые права", "цифровая среда", "цифровая платформа".

Практических шансов на принятие документа нет. В Кремле не считают, что текущие ограничения в работе интернета в России – это "путь в прошлое", сказал на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, соображения безопасности диктуют "необходимость определенных мер".

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов отмечает, что действующие законы вообще не содержат гарантий сохранения за гражданами права доступа к интернету. Есть лишь абстрактное право на доступ к информации.