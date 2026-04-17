Песков не видит смысла дальше дискутировать по теме видеообращения Бони

В Кремле не захотели продолжать обсуждать видеообращение блогера Виктории Бони к презиеднту РФ Владимиру Путину.

"Вчера мне был задан вопрос на этот счет. Я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Виктория Боня записала видеообращение к президенту России, в котором в том числе затронула масштабное наводнение в Дагестане, разлив мазута у побережья Анапы и блокировки интернет-ресурсов. Позже Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что в Кремле знают об обращении и уже ведут большую работу по затронутым темам.

Боня также отмечала, что Путину якобы не докладывают о том, что происходит в стране. Песков заверил, что это не так, и президент знает о ключевых вопросах, которые находятся на повестке дня, это подразумевают его полномочия.