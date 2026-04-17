СК предъявил обвинение инженеру после схода поезда в Ульяновской области

17 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Приволжский ФО В России Ульяновская область
Фото: скриншот с видео Следственного комитета РФ

СК предъявил обвинение инженеру после схода поезда в Ульяновской области

Инженеру, из-за ненадлежащей работы которого в Ульяновской области сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда, предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет РФ.

Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Как считает следствие, обвиняемый пренебрег повторным контролем ж/д путей, зная об их дефекте. В результате с пути сошли восемь вагонов по причине излома рельса.

В СК добавили, что при ЧП пострадали более 80 пассажиров поезда, в том числе дети. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры РЖД.

Напомним, 3 апреля в районе станции Бряндино Ульяновской области сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда, ехавшего из Челябинска в Москву. В СК назвали предварительной причиной аварии ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

Теги: поезд, ульяновская область, сход вагонов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.04.2026 12:38 Мск В ульяновских больницах остаются 23 пострадавших при аварии поезда Москва - Челябинск
Ранее 03.04.2026 20:20 Мск Число пассажиров, обратившихся за помощью после ЧП с поездом под Ульяновском, выросло до 55
Ранее 03.04.2026 15:55 Мск Власти Южного Урала поощрят жителей, помогавших спасаться пассажирам поезда в Ульяновской области
Ранее 03.04.2026 15:24 Мск В Ульяновской области до 35 выросло количество пострадавших от схода поезда с рельсов
Ранее 03.04.2026 14:33 Мск В СК назвали предварительную причину схода поезда в Ульяновской области
Ранее 03.04.2026 13:40 Мск Пассажиры сошедшего с рельсов поезда уедут из Ульяновска в Челябинск на резервном составе
Ранее 03.04.2026 11:16 Мск В Ульяновской области до 24 выросло количество пострадавших от схода поезда с рельсов
Ранее 03.04.2026 11:00 Мск В сошедшем с рельсов поезде ехали четыре организованные группы детей из Челябинской области
Ранее 03.04.2026 10:47 Мск Всем пассажирам поезда, сошедшего с рельсов в Ульяновской области, вернут деньги за билеты
Ранее 03.04.2026 10:00 Мск Группа "Демо" ехала в поезде, перевернувшемся в Ульяновской области
Ранее 03.04.2026 09:30 Мск Губернатор: В сошедшем с рельсов поезде ехали 157 жителей Челябинской области, пострадали двое
Ранее 03.04.2026 09:06 Мск Власти Южного Урала готовы помочь в связи с сходом вагонов поезда в Ульяновской области
Ранее 03.04.2026 08:48 Мск Из-за схода вагонов поезда Челябинск – Москва пострадали семеро
Ранее 03.04.2026 08:22 Мск Погибших, предварительно, нет в ЧП с пассажирским поездом в Ульяновской области
Ранее 03.04.2026 07:50 Мск В Ульяновской области сошли с рельсов семь вагонов пассажирского поезда

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети