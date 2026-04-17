СК предъявил обвинение инженеру после схода поезда в Ульяновской области

Инженеру, из-за ненадлежащей работы которого в Ульяновской области сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда, предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет РФ.

Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Как считает следствие, обвиняемый пренебрег повторным контролем ж/д путей, зная об их дефекте. В результате с пути сошли восемь вагонов по причине излома рельса.

В СК добавили, что при ЧП пострадали более 80 пассажиров поезда, в том числе дети. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры РЖД.

Напомним, 3 апреля в районе станции Бряндино Ульяновской области сошли с рельсов вагоны пассажирского поезда, ехавшего из Челябинска в Москву. В СК назвали предварительной причиной аварии ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.