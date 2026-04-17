В Полевском полиция разыскивает подростков, прикуривших от Вечного огня

В Полевском двое подростков подошли к мемориалу и подкурили от Вечного огня. Инцидент произошел в южной части города на мемориале воинам Великой Отечественной войны у ЦКиНТ.

Видео публикует канал "Полевской трубач". На записи камеры наружного наблюдения видно, как двое парней целенаправленно идут к Вечному огню, после чего один из них присаживается и протягивает к огню сигарету. За ним аналогичные действия совершает и второй, после чего оба спокойно встают и уходят.

"Ситуация взята на контроль руководством территориального ОВД. Проверочные мероприятия по установлению личностей подростков ведут сотрудники полиции из подразделения ПДН и службы участковых уполномоченных. По итогам разбирательства представители МВД вынесут обоснованное процессуальное решение и примут комплекс мер профилактического характера", - сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, что осквернение памятников, стел и воинских захоронений в России расценивается как уголовное преступление (ст. 243.4 УК РФ), за которое грозит как штраф до 3 млн рублей, так и лишение свободы до 3 лет. Для группы лиц, совершившее преступление, наказание строже - до 5 млн рублей штрафа или 5 лет лишения свободы.