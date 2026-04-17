Украина покупает кровью время для перевооружения Европы - генштаб Бельгии

Боевые действия, которые ведет украинский режим, позволяют Европе выиграть время для перевооружения и подготовки к военному столкновению с Россией. Об этом заявил начальник бельгийского генштаба Фредерик Вансина.

Он называет дату - 2035 год. К этому времени Европа должна достигнуть стратегической автономии и полной готовности воевать. Уже к 2030 году ЕС в военном отношении будет значительно сильнее, нужно лишь не сбавлять обороты и продолжать увеличивать военные расходы, говорит Вансина.

"У нас еще есть несколько лет благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают нам это время. Именно поэтому мы так сильно их поддерживаем", - сказал Вансина.

В 2025 году Европа взяла курс на военное перевооружение и подготовку к военному столкновению с Россией. В марте постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский сказал, что нет никаких сомнений в том, что в ЕС готовятся к войне с Россией.

"Мы фиксируем тотальную милитаризацию Европы", - отметил Полянский.

Недавно Еврокомиссия анонсировала план по перевооружению стран блока общим объемом 800 млрд евро.