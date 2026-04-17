17 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Reuters / Vatican Media / Simone Risoluti

Религия не оправдание: папа римский снова выступил против Трампа

Папа римский Лев XIV подверг критике тех мировых лидеров, которые тратят миллиарды на войны. Об этом он заявил в Камеруне, снова намекнув на президента США Дональда Трампа.
Трамп и Лев XIV в последнее время вступили в заочную перепалку. Папа и раньше критиковал Трампа, но с начала войны в Иране критика усилилась. А Трамп сказал, что тот не стал бы папой без США. И вообще ему не нужен такой папа, который его критикует. Будто бы Лев XIV "ужасен во внешней политике" и "слаб в вопросах преступности". Папа в ответ заявил, что продолжит критику Трампа.

В Камеруне он сказал о "мастерах войны", которые тратят миллиарды долларов на убийства и разрушения. Также римский понтифик выступил против лидеров, которые используют религиозный язык для оправдания войн.

"Горе тем, кто использует религию и само имя Бога в военных, экономических и политических интересах, втягивая святое в самые грязные и темные сферы!" - подчеркнул папа.

Этот намек тоже вполне прозрачен: в Белом доме и Пентагоне проводятся молебны, чтобы Бог помог США сокрушить Иран. Трамп подпал под влияние радикальных протестантских кругов, которые одержимы идеей богоизбранности Америки и израильского народа, отмечают эксперты.

Критики Трампа в США утверждают, что тот стал марионеткой премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, а Израиль приобрел слишком большое влияние на внешнюю политику США, втянув в войну ради своих интересов.

Теги: папа римский, Трамп, Лев XIV


