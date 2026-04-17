Жителя Перми заподозрили в финансировании экстремистской деятельности

УФСБ России по Пермскому краю пресекло деятельность местного жителя, причастного к финансированию экстремистской организации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с 26 августа 2021 года по 26 января 2022 года подозреваемый переводил денежные средства неправительственной некоммерческой организации, признанной на территории РФ экстремистской. Мужчина задержан.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).