17 Апреля 2026
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

VII Всероссийский форум национального единства объединил в Югре сотни участников

В Ханты-Мансийске прошёл VII Всероссийский форум национального единства. Мероприятие объединило на двух десятках площадок несколько сотен участников. Подробнее о том, как прошёл форум, читайте в материале Накануне.RU.

Открытие форума состоялось 14 апреля. По мнению замглавы администрации президента России Магомедсалама Магомедова, форум – значимая платформа для обсуждения актуальных вопросов, решение которых укрепит общероссийскую гражданскую идентичность. Губернатор Югры Руслан Кухарук, приветствуя участников мероприятия, отметил, что форум включен в федеральный план мероприятий проведения Года единства народов России. Это подчёркивает его значимость для всей страны.

"За годы своего существования он приобрёл статус авторитетной межрегиональной площадки для обмена лучшими практиками: здесь регионы делятся успешными решениями в сфере национальной политики, обсуждают актуальные вызовы и нарабатывают совместные подходы к их преодолению", – сказал Руслан Кухарук.

Руслан Кухарук(2026)|Фото: Накануне.RU

Форум объединил на 20 площадках более 500 участников. Ключевыми событиями стали Всероссийское совещание по вопросам реализации государственной национальной политики в субъектах России, интерактивная лекция "17 традиционных ценностей", подготовленная Домом народов России, а также ежегодный открытый конкурс лидеров в сфере государственной национальной политики.

Помимо официальной, деловой программы были и неформальные встречи. Среди них – презентация графической новеллы "Я" по мотивам произведения писателя, вице-спикера думы Югры Еремея Айпина "Подвиг военфельдшера. Реквием сентября", а также фотовыставка "СВОИ", которая посвящена историям межнациональной дружбы в период Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Еремей Айпин на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Лекцию "17 традиционных ценностей" провела федеральный эксперт – координатор проекта "Дом народов России" Алёна Федосеевна. Вместе с экспертами участники форума искали ответы на вопросы: что стоит за понятием "коллективизм" в эпоху гиперперсонализации? Как гуманизм и милосердие могут соседствовать с жесткими вызовами современности?

Главной задачей лекции было показать, как эти 17 точек опоры работают в жизни каждого: в истории семьи, в выборе профессии, в отношении к соседу другой национальности. В отличие от классических лекций, формат мероприятия ы Ханты-Мансийске был интерактивным. По мнению участницы форума Ольги Слобоженюк из Нефтеюганского района, площадка "17 ценностей" оказалась очень интересной и актуальной.

"Спикер Алёна Горшкова рассказывала о ценностях глубоко и детально. Для себя я узнала много нового, хотя казалось, что некоторые темы уже знакомы. Особенно откликнулся аспект, связанный с ценностью "Жизнь". Алёна показала, как окружающие люди могут нас наполнять, и как жизнь должна течь в каждом из нас, заражая окружающих. Хочется пожелать всем участникам форума и всем людям вокруг: пусть жизнь течёт в каждом человеке, несмотря на неурядицы и настроение, - отметила Ольга.

Во время торжественной церемонии закрытия форума, состоявшейся 16 апреля, прошло награждение победителей конкурса в сфере государственной национальной политики. В очном этапе конкурса приняли участие шесть финалистов из разных регионов страны.

Участникам необходимо было представить собственные уникальные разработки организации работы в сфере государственной национальной политики и доказать их профессионализм. Эксперты оценивали как идеи, так и реальные результаты их внедрения. Представленные проекты внедрят и апробируют на федеральном уровне.

"Творческий подход всех участников придал конкурсу новый импульс и сделал его ещё более содержательным и интересным. При этом уровень конкурсантов в этом г. оказался действительно высоким", – сказал директор "Дома народов России", руководитель ситуационного центра Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин.

Центральная площадь Ханты-Мансийска(2026)|Фото: Накануне.RU

Победителем в номинации "Лучший государственный гражданский служащий" по направлению "Опыт взаимодействия исполнительных, правоохранительных органов и средств массовой информации по урегулированию информационных рисков" стала главный специалист отдела организации работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики Свердловской области Елена Чернышева. Второе место занял югорчанин Михаил Макеев, консультант отдела реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма департамента внутренней политики Югры.

В номинации "Лучший муниципальный служащий" по направлению "Реализация эффективных методов работы по обеспечению охвата иностранных граждан мероприятиями по их социальной и культурной адаптации" победу одержала заместитель начальника управления по связям с общественностью администрации Нефтеюганского района Светлана Уткина.

Форум национального единства – площадка обмена опытом по укреплению межнационального согласия в России. Цель его работы – повышение эффективности реализации Стратегий государственной национальной политики и противодействия экстремизму. В 2026 г. мероприятие приурочено к Году единства народов России, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Организатор форума – правительство Югры, его поддерживают в этом администрация президента России, Федеральное агентства по делам национальностей и другие профильные организации.

Теги: Всероссийский форум национального единства, Ханты-Мансийск


