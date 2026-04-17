Общество Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

На заседании Астраханской городской Думы под председательством Игоря Седова рассмотрен отчет руководителя городского УМВД

Рабочий день депутатов Астраханской городской Думы 16 апреля начался с совместного заседания комитетов по строительству и по бюджету, финансам и налогам, где парламентарии детально разобрали предложения городской администрации по внесению изменений в муниципальные программы «Переселение граждан муниципального образования «Городской округ город Астрахань» из аварийного жилищного фонда в 2023–2027 годах» и «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Сразу после этого под председательством Игоря Седова состоялось пленарное заседание Думы, в котором принял участие глава Астрахани Игорь Редькин.

Центральной темой повестки стал отчёт руководителя городского УМВД Эдуарда Еремеева об итогах деятельности полиции за 2025 год.

Согласно представленным данным, в Астрахани сохранилась устойчивая тенденция к снижению уровня преступности. В минувшем году правоохранители раскрыли более трех тысяч преступлений, при этом по таким тяжким составам, как убийства и разбои, удалось достичь стопроцентной результативности. Несмотря на эти успехи, Эдуард Еремеев обратил внимание на рост дорожно-транспортного травматизма, особенно среди подростков до 16 лет. В качестве меры по усилению контроля на дорогах было анонсировано создание специализированной мотороты, которая в ближайшее время появится на дорогах города.

Кроме того, в отчете были затронуты темы профилактической работы с молодежью, экономической безопасности и антинаркотической политики. Народные избранники дали высокую оценку достигнутым результатам, а также акцентировали внимание на направлениях, по которым, по их мнению, предстоит усилить работу.

Заседание Городской Думы продолжилось рассмотрением вопросов, ранее одобренных на заседаниях профильных комитетов. Все они были утверждены депутатским корпусом.

Теги: игорь седов, астраханская городская дума, профильные комитеты, увд


