Ремонт авто за счет налогов: в Госдуме обсуждают льготу для пенсионеров

Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Владислав Даванков предложили ввести налоговый вычет на ремонт машины для работающих пенсионеров. Парламентарии уже направили это обращение министру финансов Антону Силуанову.

Как сообщает ТАСС, авторы идеи хотят, чтобы пенсионеры получали возврат денег за обслуживание одного личного автомобиля. Для этого владельцу нужно будет показать документы из автосервиса, которые подтвердят расходы. При этом государство установит предельный годовой лимит на такие выплаты.

Депутаты подчеркнули, что для многих пожилых людей машина - это жизненная необходимость. Она помогает вовремя доехать до поликлиники, аптеки или привезти продукты с дачи. В селах и маленьких городах личный транспорт часто заменяет общественный, позволяя добираться до важных социальных объектов. Парламентарии отметили, что поломка автомобиля требует больших трат, которые серьезно бьют по кошельку пенсионера.

Такая мера поддержки логично продолжит текущую налоговую политику страны. Сейчас государство через вычеты уже возвращает гражданам часть денег за социально важные услуги, и помощь с ремонтом авто отлично вписывается в этот подход.

Кстати, с 2027 года ФНС начнет отслеживать неофициальные безналичные доходы россиян, превышающие 2,4 млн рублей в год, для чего правительство уже подготовило законопроект об обмене данными с Центробанком. Под контроль попадут от 7 до 10 миллионов человек, которые регулярно получают от 200 тысяч рублей в месяц за аренду жилья, торговлю или услуги без оформления статуса самозанятого или ИП.