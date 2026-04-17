В Магнитогорске нашли снаряд времён Великой Отечественной войны

В Магнитогорске росгвардейцы обезвредили артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

16 апреля правоохранителям сообщили, что в одном из посёлков Магнитогорска местные жители во время сельскохозяйственных работ нашли предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Специалисты выяснили, что находкой является 37-мм бронебойный артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны со следами глубокой коррозии.

"Снаряд прошёл канал ствола, но не сдетонировал. Такая находка представляла серьёзную угрозу для окружающих и требовала незамедлительного уничтожения", - сказал старший инженер-сапёр группы разминирования ОМОН "Сталь".

Опасный предмет был помещён во взрывозащитный контейнер и позже уничтожили, сообщает управление Росгвардии по Челябинской области.