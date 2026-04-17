Кировская область презентует промышленный, экономический и туристический потенциал на площадке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

17 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Кировская область
Фото: t.me/kirovreg43

Кировская область презентует промышленный, экономический и туристический потенциал на площадке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Презентация Кировской области пройдет на 6-й Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» 20 по 22 апреля.

Делегацию Кировской области возглавит губернатор Александр Соколов. Также в составе делегации будут работать председатель регионального правительства Михаил Сандалов, заместители председателя правительства Денис Пестриков и Алексей Петряков, министры экономического развития Наталья Кряжева, промышленности, предпринимательства и торговли Евгений Соколов.

Задача состоит в расширении сотрудничества со странами Центральной Азии, на площадке выставки будет расположен стенд Кировской области. Экспозиция стенда создана в современном стиле с элементами минимализма, подчёркивающими инновационный и динамичный характер региона. При этом главная задача состоит в демонстрации промышленного, технологического и инвестиционного потенциала Кировской области, готовности к сотрудничеству с партнёрами из стран Центральной Азии.

В рамках стенда представят новейшие разработки в области металлургии, машиностроения, станкостроения, производства оборудования и технических средств, IT-технологий, пожаротушения от 13 промышленных предприятий региона. В их числе - «Омутнинский металлургический завод»,«Кирскабель», «Кировский компрессор», «Синаптик» и др.

Предусмотрена насыщенная деловая программа делегации Кировской области. Запланированы встречи с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Вероникой Никишиной, торговом представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым, генеральным директором ООО «Silkway CA» Данияром Тиесовым, хокимами Ташкентской области Зойиром Мирзаевым, Самаркандской области Адизом Бобоевым, знакомство с работой ряда сельскохозяйственных предприятий.

Губернатор Кировской области Александр Соколов станет участником сессии Национального центра «Россия» «Диалог поколений: от народных промыслов к культуре потребления».  Основные темы сессии: как заложенный культурный код повышает конкурентоспособность продукции, какой экспортный потенциал у товаров «с традицией», как наладить международный диалог через продукцию с национальным колоритом.

александр соколов(2023)|Фото: kirovreg.ru

В рамках работы стенда Национального центра «Россия» пройдут мастер-классы по росписи Дымковской игрушки из Кировской области от ведущей мастерицы, члена Союза художников России Ларисы Ушаковой. Дымковская игрушка - это и промысел, и бренд, и культурное достояние России. Барыни, индюки, свистульки расписываются яркими цветами: красным, желтым, синим, зеленым. Каждая фигурка представляет собой авторскую работу.

Напомним, узнаваемая дымковская палитра украсила в декабре 2025 года ГУМ и каток на Красной площади в Москве.

(2025)|Фото: t.me/kirovreg43

В рамках деловой программы работы кировской делегации предполагается подписание на площадке выставки соглашения между правительством Кировской области и хокимиятом Ташкентской области (Узбекистан).

В присутствие губернатора Кировской области Александре Соколове также планируется подписать соглашения между Вятской торгово-промышленной палатой Кировской области и Торгово-промышленной палатой Ташкентской области и между Центром развития туризма Кировской области и Управлением туризма Ташкентской области.

Теги: александр соколов, кировская область, иннопром центральная азия, делегация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети