Кировская область презентует промышленный, экономический и туристический потенциал на площадке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Презентация Кировской области пройдет на 6-й Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» 20 по 22 апреля.

Делегацию Кировской области возглавит губернатор Александр Соколов. Также в составе делегации будут работать председатель регионального правительства Михаил Сандалов, заместители председателя правительства Денис Пестриков и Алексей Петряков, министры экономического развития Наталья Кряжева, промышленности, предпринимательства и торговли Евгений Соколов.

Задача состоит в расширении сотрудничества со странами Центральной Азии, на площадке выставки будет расположен стенд Кировской области. Экспозиция стенда создана в современном стиле с элементами минимализма, подчёркивающими инновационный и динамичный характер региона. При этом главная задача состоит в демонстрации промышленного, технологического и инвестиционного потенциала Кировской области, готовности к сотрудничеству с партнёрами из стран Центральной Азии.

В рамках стенда представят новейшие разработки в области металлургии, машиностроения, станкостроения, производства оборудования и технических средств, IT-технологий, пожаротушения от 13 промышленных предприятий региона. В их числе - «Омутнинский металлургический завод»,«Кирскабель», «Кировский компрессор», «Синаптик» и др.

Предусмотрена насыщенная деловая программа делегации Кировской области. Запланированы встречи с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Вероникой Никишиной, торговом представителем России в Узбекистане Константином Злыгостевым, генеральным директором ООО «Silkway CA» Данияром Тиесовым, хокимами Ташкентской области Зойиром Мирзаевым, Самаркандской области Адизом Бобоевым, знакомство с работой ряда сельскохозяйственных предприятий.

Губернатор Кировской области Александр Соколов станет участником сессии Национального центра «Россия» «Диалог поколений: от народных промыслов к культуре потребления». Основные темы сессии: как заложенный культурный код повышает конкурентоспособность продукции, какой экспортный потенциал у товаров «с традицией», как наладить международный диалог через продукцию с национальным колоритом.

В рамках работы стенда Национального центра «Россия» пройдут мастер-классы по росписи Дымковской игрушки из Кировской области от ведущей мастерицы, члена Союза художников России Ларисы Ушаковой. Дымковская игрушка - это и промысел, и бренд, и культурное достояние России. Барыни, индюки, свистульки расписываются яркими цветами: красным, желтым, синим, зеленым. Каждая фигурка представляет собой авторскую работу.

Напомним, узнаваемая дымковская палитра украсила в декабре 2025 года ГУМ и каток на Красной площади в Москве.

В рамках деловой программы работы кировской делегации предполагается подписание на площадке выставки соглашения между правительством Кировской области и хокимиятом Ташкентской области (Узбекистан).

В присутствие губернатора Кировской области Александре Соколове также планируется подписать соглашения между Вятской торгово-промышленной палатой Кировской области и Торгово-промышленной палатой Ташкентской области и между Центром развития туризма Кировской области и Управлением туризма Ташкентской области.