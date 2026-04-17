В Свердловской области горит 23 гектара леса

На территории Свердловской области зафиксирован один лесной пожар площадью 23 га. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохраны".

Статистика приведена на 02.00 (или 00.00 по мск) за 17 апреля. Ранее огнеборцы в течение суток тушили пожары в лесах региона.

Напомним, что с 15 апреля, в большинстве территорий Свердловской области начал действовать пожароопасный сезон. Власти региона утверждали, что посещение лесов и использование мангалов не запрещено. Чего не скажешь о Екатеринбурге, где с того же дня действует особый противопожарный режим.