Кому верят россияне: свежие рейтинги власти и партий в апреле

Исследователи опубликовали результаты опросов за период с 6 по 12 апреля 2026 года. Работу президента сейчас одобряют 66,7% граждан, что на 1,1% меньше, чем неделю назад. Деятельность премьер-министра и Правительства России получила положительную оценку у 44,7% и 40,2% респондентов. Эти показатели также незначительно снизились - на 0,4% и 0,1% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 72,0% участников опроса, хотя за неделю этот показатель упал на 1,8%. Михаилу Мишустину доверяют 54,6% опрошенных (минус 0,5%). Среди лидеров партий цифры распределились так: Геннадий Зюганов получил 30,2% голосов, Сергей Миронов - 27,2%, Леонид Слуцкий - 19,0%, а Алексей Нечаев - 9,9%. Почти все партийные руководители за неделю потеряли часть поддержки - от 0,2% до 3,1%.

В партийном рейтинге лидирует "Единая Россия" с результатом 27,3%, при этом за неделю она потеряла 2,4%. Другие политические силы, наоборот, немного прибавили. Уровень поддержки партии "Новые люди" вырос до 12,4%, КПРФ - до 10,9%, ЛДПР - до 10,8%. "Справедливая Россия" набрала 5,2%. Рост популярности этих партий составил от 0,1% до 0,6% за последние семь дней.

