Расстрелявший полицейских в Оренбуржье мужчина мог скрыться в горах

Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области, мог скрыться в гористой местности, сообщает ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, подозреваемый оставил автомобиль возле села Белошапка. Сейчас там работают сотрудники полиции и подразделения Росгвардии. Местность оцеплена, выставлены экипажи на возможных путях передвижения мужчины. Для розыска преступника задействованы дополнительные силы, включая вертолет и кинологические расчеты.

Из-за мероприятий введен запрет на посещение заказника "Губерлинские горы", сообщила дирекция особо охраняемых природных территорий Оренбургской области. Напомним, также ограничено посещение четырех сел.

Ранее в МВД сообщили, что 16 апреля полицейские выехали в поселок Аккермановка для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев сотрудников, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения. Стрелявший скрылся.