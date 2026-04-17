17 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Антитеррор Урал&quot; / t.me/antiterror_ural

ФСБ предупреждает свердловчан о росте информационных вбросов в Интернете

Управление ФСБ России по Свердловской области отмечает значительный рост информационных вбросов в медиапространстве, через которые злоумышленники пытаются дестабилизировать общественную обстановку и создать панику.

Как сообщает канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ, часто в сети распространяются непроверенные данные, которые не только вводят людей в заблуждение, но и играют на руку злоумышленникам, проводящим информационные атаки. Граждан просят не доверять непроверенным источникам и не распространять фейки, так как за это грозит уголовная ответственность.

"За распространение фейковых новостей в ряде случаев законодательством предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы. Прежде чем сделать репост или переслать сообщение в мессенджере, необходимо убедиться в его достоверности, опираясь на официальные источники. Помните: неосознанная помощь авторам дезинформации может иметь серьезные правовые последствия", — отметили в пресс-службе регионального УФСБ.

Ранее свердловчан просили не поддерживать сомнительные акции и проекты в соцсетях и чатах, так как за призывами к "активизму" часто скрываются организации, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Чем это может обернуться, мы писали ранее.

Только за первые месяцы текущего года уральцев пытались обмануть, распространяя фейки о снятии бронирования с сотрудников завода, о соцвыплатах, маткапитале и бесплатных квартирах мигрантам из Индии, о звуках взрывов и сиренах в Екатеринбурге, о наборе добровольцев для отправки в Иран, об "эвакуации населенных пунктов", о смене статуса Урала, об объявлении военной тревоги в Екатеринбурге. Нередко распространяют и дипфейки якобы от лица депутатов, чиновников, а также глав Екатеринбурга Алексея Орлова и региона Дениса Паслера.

