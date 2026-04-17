В мэрии Екатеринбурга ужесточат контроль за восстановлением объектов после раскопок

В администрации Екатеринбурга решили ужесточить контроль за восстановлением объектов после раскопок. Такую задачу поставил первый заместитель главы города Рустам Галямов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, речь об этом зашла на совещании с директорами департаментов благоустройства и землепользования и руководителями районных администраций, которое состоялось в пятницу, 17 апреля. Галямов поручил административным комиссиям районов усилить контроль за сроками проведения земляных работ и оперативно выписывать компаниям штрафы за их нарушение.

Застройщик или ресурсоснабжающая организация обязаны не только своевременно проводить раскопки, но и восстанавливать после них элементы благоустройства. По правилам, все раскопочные работы в уральской столице должны быть завершены до 1 июня.

Сейчас городские власти планируют скорректировать регламент, максимально сократив предельный срок. В мэрии отмечают, что это будет дополнительно стимулировать компании вовремя завершать свои работы.