В Челябинске готовы потратить 3,5 миллиона на фейерверк ко Дню Победы

Власти Челябинска начали поиск устроителей праздничного фейерверка. Речь идёт о праздновании Дня Победы.

Заявка на сайте Госзакупок размещена 16 апреля. Приём заявок идёт до 23 апреля. Начальная (максимальная) центра контракта – 3,51 млн руб. Согласно техзаданию, фейерверк должен пройти на набережной реки Миасс и длиться не менее 12 минут.

Он должен быть панорамным (расстояние между крайними точками – не менее 150 м), непрерывным (время между выстрелами фейерверка – не более трёх секунд), многоуровневым (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра), с набором разнообразных пиротехнических эффектов.