Россияне массово скачивают KakaoTalk на фоне проблем с Telegram

Корпорация Kakao зафиксировала резкий рост числа пользователей из России в своем мессенджере KakaoTalk. Представители компании подтвердили журналистам РИА Новости, что в последнее время фиксируют мощный наплыв регистраций. Хотя фирма не публикует точные цифры по странам, менеджмент открыто признает: российская аудитория сервиса начала увеличиваться очень быстро.

Ранее сообщалось, что популярность азиатских мессенджеров в России подскочила почти на 60%. Люди ищут альтернативу Telegram и выбирают новые площадки для общения. В Kakao Corporation внимательно следят за регистрациями через иностранные IP-адреса. Внутренняя статистика компании подтверждает, что интерес россиян к приложению сейчас находится на высоком уровне.

PR-менеджер KakaoTalk Ли Сын Тхэ прямо связал этот рост с неопределенной ситуацией вокруг Telegram. Пользователи хотят иметь запасной вариант связи на случай сбоев или ограничений. Южнокорейский мессенджер становится одной из главных площадок для тех, кто ищет надежную замену привычным сервисам. Эксперты ожидают, что доля азиатских приложений в России продолжит расти и дальше.

Кстати, мессенджер Max изменил правила входа в веб-версию: теперь пользователи могут авторизоваться только через QR-код, а привычный ввод номера телефона в браузере больше не работает. При сканировании кода система открывает приложение на смартфоне или предлагает его установить.