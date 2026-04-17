В Прикамье ликвидирован первый лесной пожар
16 апреля в Пермском крае оперативно ликвидировали лесной пожар в Закамском лесничестве, Краснокамском участковом лесничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.
Предварительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Причина - человеческий фактор. Общая площадь пожара составила 0,1 га.
Пожар обнаружен системой космического мониторинга ИСДМ Рослесхоз. В тушении пожара принимали участие семь лесных пожарных Пермской лесопожарной станции ГБУ ПК "Гослесхоз". На 17 апреля действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет.