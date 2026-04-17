В Прикамье ликвидирован первый лесной пожар

Пожар обнаружен системой космического мониторинга ИСДМ Рослесхоз. В тушении пожара принимали участие семь лесных пожарных Пермской лесопожарной станции ГБУ ПК "Гослесхоз". На 17 апреля действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет.

16 апреля в Пермском крае оперативно ликвидировали лесной пожар в Закамском лесничестве, Краснокамском участковом лесничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.



