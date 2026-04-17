NYT: Иран показал всему миру слабые места военной машины США

США, как и сверхдержавы в прежние времена, рискуют недооценить угрозу, полагаясь на свое военное превосходство. Это со всей очевидностью показала война против Ирана: даже дорогостоящее оружие не гарантирует победы. К такому выводу приходит The New York Times.

Читайте также: Трамп попросил лидера КНР не поставлять вооружение Ирану

Издание отмечает, что Иран продемонстрировал эффективность асимметричной войны, используя дешевые дроны и ракеты против дорогостоящих американских систем. Это привело к истощению запасов, которые в США считали неиссякаемыми, пока не столкнулись с сильным соперником, и огромным финансовым потерям. В то же время Иран нес минимальные затраты на войну.

Этот конфликт знаменует новую эру, где "точечные" технологии, такие как дроны и точные ракеты, подрывают военное преимущество сверхдержав. И они становятся доступными даже слабым армиям. Фактически дешевые дроны могут почти свести на нет превосходство сверхдержав.

Все это заставляет пересмотреть сами подходы к представлению о военном доминировании. Никто не сомневается в многократном совокупном военном превосходстве США над Ираном. Но на поле боя это в значительной степени оказывается обнуленным. И теперь США втянуты в войну на истощение, а никакой убедительной победы, что бы ни говорил президент США Дональд Трамп, достичь не удастся, заключает издание.