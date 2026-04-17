Бизнесу не нравится законопроект об ИИ - своего ИИ нет

Законопроект об искусственном интеллекте (ИИ), который недавно был разработан, не нравится российскому бизнесу. Компании считают его невыполнимым из-за высоких требований, в том числе в части суверенности.

Многие эксперты говорят о том, что нынешние модели ИИ являются калькой с американских и выдают ответы, представляющие американскую позицию. А запросы пользователей утекают в США. В связи с этим законопроект требует, чтобы все стадии разработки, обучения и эксплуатации моделей ИИ проводились гражданами РФ и российскими юрлицами.

Однако в "Роснефти" считают, что это требование технически невыполнимо: данных на русском языке в открытых источниках недостаточно, а необходимая вычислительная инфраструктура еще не создана. Компания предложила ввести трехлетний переходный период. Также предлагается разрешить использовать общедоступные данные из интернета независимо от расположения серверов.

Другие компании также отмечают, что российского ИИ нет - все модели в той или иной степени зарубежные. Но фундаментальные знания не имеют национальной привязки, а ограничение только российскими данными приведет к деградации качества моделей и усилит технологическое отставание. Фактически предлагается продолжать использовать зарубежные модели ИИ.

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее отмечал, что современные модели ИИ транслируют идеологизированные западные нарративы.