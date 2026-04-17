Трамп заявил о согласии Тегерана передать "ядерную пыль"

Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тегерана передать Вашингтону обогащенный уран с объектов, подвергшихся ударам в июне 2025 года.

Глава Белого дома назвал этот материал "ядерной пылью", пишет РБК.

"Она находится глубоко под землей из-за атак, которые мы осуществили с применением бомбардировщиков B-2", — заявил американский президент.

Отметим, Иран пока не подтвердил, что пошел на такие уступки в ходе переговоров с США.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей в Иране и могут переходить к завершению операции. Он отметил, что перспективы дальнейших переговоров зависят от Тегерана. Вэнс напомнил, что Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Иран в перспективе передал ему все свои запасы обогащенного урана.