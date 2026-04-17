ВСМПО-АВИСМА разработала метод поддержки своих беременных сотрудниц

ВСМПО-АВИСМА рассказала, как работает над повышением уровня демографии внутри компании. Свой уникальный опыт поддержки семей корпорация представила на 7-й специализированной выставке-форуме "Здравоохранение Урала" в Екатеринбурге.

Все сотрудницы компании с 12-й недели беременности получают оплачиваемый социальный отпуск, а те, кто работают в особых условиях труда - и вовсе со дня подтверждения ее положения в женской консультации. Всего за последние шесть лет в семьях сотрудников крупнейшего производителя титановой продукции появилась 1 тыс. 612 детей.

По словам главврача корпоративного медучреждения МЧС "Тирус" Ильи Ошерова, корпорация также выплачивает матерям единовременную помощь при рождении ребенка и ежемесячно материальную помощь по уходу за малышом в возрасте от 1,5 до 3-х лет.

"Мы целенаправленно и системно развиваем инфраструктуру для создания семей: строим корпоративное жилье, поддерживаем молодых специалистов, развиваем детский спорт, и многое другое", – сказал Илья Ошеров, добавив, что таким образом компания следует словам президента России Владимира Путина, который утверждал, что важнейшую роль в демографической повестке должны играть и работодатели.

Чтобы сотрудники и их дети были здоровы, компания организовала спортивно-оздоровительный комплекс, горнолыжный комплекс, легкоатлетический стадион, бассейн, боксерский клуб, мотоклуб, шахматный клуб и др. Статистика показывает, что 50% работников предприятия занимаются спортом в бесплатных секциях по 17 видам спорта, а более 1,5 тыс. детей занимаются в 16 различных детских секциях. Только 2025 году на развитие спорта ВСМПО-АВИСМА направила 354 млн рублей.

Напомним, выставка-форум "Здравоохранение Урала" проходит в "Екатеринбург-Экспо" с 15 по 17 апреля, его участниками стали более 130 компании из 30 городов России. В качестве гостей приглашено более 4 тыс. специалистов здравоохранения и представителей научного сообщества из всех регионов страны.

Ранее ВСМПО-АВИСМА подписала двустороннее соглашение с Министерством здравоохранения Свердловской области о развитии системы здравоохранения в Верхней Салде (Свердловская область) – городе, где находится одна из производственных площадок Корпорации. В рамках договоренности стороны приступили к реализации Концепции развития системы здравоохранения Верхнесалдинского округа, в рамках которой в Верхней Салде будут перепрофилированы и отремонтированы помещения Центральной городской больницы, построены новые детская и взрослая поликлиники и детский стационар.