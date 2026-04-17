ВСМПО-АВИСМА разработала метод поддержки своих беременных сотрудниц

17 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

ВСМПО-АВИСМА разработала метод поддержки своих беременных сотрудниц

ВСМПО-АВИСМА рассказала, как работает над повышением уровня демографии внутри компании. Свой уникальный опыт поддержки семей корпорация представила на 7-й специализированной выставке-форуме "Здравоохранение Урала" в Екатеринбурге.

Все сотрудницы компании с 12-й недели беременности получают оплачиваемый социальный отпуск, а те, кто работают в особых условиях труда - и вовсе со дня подтверждения ее положения в женской консультации. Всего за последние шесть лет в семьях сотрудников крупнейшего производителя титановой продукции появилась 1 тыс. 612 детей.

По словам главврача корпоративного медучреждения МЧС "Тирус" Ильи Ошерова, корпорация также выплачивает матерям единовременную помощь при рождении ребенка и ежемесячно материальную помощь по уходу за малышом в возрасте от 1,5 до 3-х лет.

"Мы целенаправленно и системно развиваем инфраструктуру для создания семей: строим корпоративное жилье, поддерживаем молодых специалистов, развиваем детский спорт, и многое другое", – сказал Илья Ошеров, добавив, что таким образом компания следует словам президента России Владимира Путина, который утверждал, что важнейшую роль в демографической повестке должны играть и работодатели.

Чтобы сотрудники и их дети были здоровы, компания организовала спортивно-оздоровительный комплекс, горнолыжный комплекс, легкоатлетический стадион, бассейн, боксерский клуб, мотоклуб, шахматный клуб и др. Статистика показывает, что 50% работников предприятия занимаются спортом в бесплатных секциях по 17 видам спорта, а более 1,5 тыс. детей занимаются в 16 различных детских секциях. Только 2025 году на развитие спорта ВСМПО-АВИСМА направила 354 млн рублей.

Напомним, выставка-форум "Здравоохранение Урала" проходит в "Екатеринбург-Экспо" с 15 по 17 апреля, его участниками стали более 130 компании из 30 городов России. В качестве гостей приглашено более 4 тыс. специалистов здравоохранения и представителей научного сообщества из всех регионов страны.

Ранее ВСМПО-АВИСМА подписала двустороннее соглашение с Министерством здравоохранения Свердловской области о развитии системы здравоохранения в Верхней Салде (Свердловская область) – городе, где находится одна из производственных площадок Корпорации. В рамках договоренности стороны приступили к реализации Концепции развития системы здравоохранения Верхнесалдинского округа, в рамках которой в Верхней Салде будут перепрофилированы и отремонтированы помещения Центральной городской больницы, построены новые детская и взрослая поликлиники и детский стационар.

Теги: ВСМПО-АВИСМА, Екатеринбург, Здравоохранение Урала, беременность, отпуск, мера поддержки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети