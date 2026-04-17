В США снова произошел пожар на атомном авианосце

17 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

В США снова произошел пожар на атомном авианосце

На американском атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower, названном в честь президента Дуайта Эйзенхауэра, произошел пожар, пострадали три моряка. Это уже второй инцидент с американскими авианосцами за полтора месяца: ранее загорелся USS Gerald R. Ford (Джеральд Форд). Об этом сообщает институт ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя ВМС.

Пожар возник во время планового обслуживания, его удалось локализовать. Другие подробности неизвестны.

На "Джеральде Форде" пожар возник в прачечной. Будто бы у него обнаружилось много других проблем, и этот пожар не связан с войной против Ирана. Однако неурядицы и инциденты в вооруженных силах США в последние месяцы стали происходить намного чаще, что связано с активными боевыми действиями. К ним можно отнести: обнаружившуюся нехватку снарядов, ракет для ПВО, падения самолетов, неспособность США надежно защитить союзников в Персидском заливе и т.д. Критики президента Дональда Трампа в США стали говорить о том, что он подорвал авторитет вооруженных сил страны. О проблемах армии США в мире действительно стали говорить намного чаще.

Теги: США, пожар, авианосец


