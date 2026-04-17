В США снова произошел пожар на атомном авианосце

На американском атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower, названном в честь президента Дуайта Эйзенхауэра, произошел пожар, пострадали три моряка. Это уже второй инцидент с американскими авианосцами за полтора месяца: ранее загорелся USS Gerald R. Ford (Джеральд Форд). Об этом сообщает институт ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя ВМС.

Пожар возник во время планового обслуживания, его удалось локализовать. Другие подробности неизвестны.

На "Джеральде Форде" пожар возник в прачечной. Будто бы у него обнаружилось много других проблем, и этот пожар не связан с войной против Ирана. Однако неурядицы и инциденты в вооруженных силах США в последние месяцы стали происходить намного чаще, что связано с активными боевыми действиями. К ним можно отнести: обнаружившуюся нехватку снарядов, ракет для ПВО, падения самолетов, неспособность США надежно защитить союзников в Персидском заливе и т.д. Критики президента Дональда Трампа в США стали говорить о том, что он подорвал авторитет вооруженных сил страны. О проблемах армии США в мире действительно стали говорить намного чаще.