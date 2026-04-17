17 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: В.Н. Горелых

Глава свердловской полиции нагрянул в ОВД Каменска-Уральского и предупредил его руководителей

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков посетил с рабочим визитом гарнизон полиции Каменска-Уральского. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, это уже третий с момента назначения генерала Мешкова его официальный визит в данное подразделение. Основная цель поездки в третий по величине город Среднего Урала – участие в оперативном совещании по итогам борьбы с преступностью и профилактики нарушений за первый квартал 2026 года.

Ответственным за безопасность на территории этого городского округа по линии МВД является подполковник полиции Иван Каркавин. В должности руководителя он с 3 июня 2024 года. Обслуживаемая площадь – 2285,2 квадратных километров. Имеется два района, Синарский и Красногорский. Численность населения составляет 188 тысяч 826 человек.

По данным Горелых, общий некомплект гарнизона составляет 310 единиц или 32,5%. В ППС не хватает 84 сотрудника, в ГИБДД – 76, в службе участковых – 35, в угрозыске – 22, в дежурной части – 14, а в следствии – 13. Несмотря на все это, в отчетном периоде удалось добиться сокращения зарегистрированных преступлений (-27,6%; 462), в том числе общеуголовной направленности (-22,6%; 444). Снизилось количество поставленных на учет тяжких и особо тяжких составов (-45,4%; 148). Уменьшилось число убийств (-50%; с 4 до 2), преступлений против половой неприкосновенности (-28,6%; 5), не регистрировались УПТВЗ со смертью потерпевшего (АППГ-2), изнасилования. Раскрыто 366 криминальных эпизодов.

Раскрываемость остается выше средних по области значений: 76,9%. Положительная динамика отмечается в раскрытии краж (+51,4%; 112), в том числе с банковских счетов (+83,3%; 22). В результате профилактических мер снизилась "кривая" мошенничеств (-30,8%; 63), в том числе с использованием ИТТ (-26,8%; 60). Не фиксировались ЧП с применением огнестрельного оружия.

В суд для рассмотрения по существу направлено 111 уголовных дел. Сократилось количество преступлений в общественных местах (-11,8%; 127), в том числе на улицах (-40,3%; 37). Пошли на убыль происшествия в состоянии алкогольного опьянения (-29,8%; 59) и с участием ранее судимых лиц (-22,3%; 244). Снизилось число ДТП (-22,2%; 14), раненых (-29,6%; 19), не допущено погибших участников дорожного движения (АППГ-3).

"Разумеется, собравшиеся детально обсудили и ряд проблемных вопросов, имеющихся в данном коллективе. Особое внимание при заслушивании первых лиц подразделений генерал Мешков уделил процессу повышения эффективности раскрытия преступлений прошлых лет, активизации работы в сфере миграции и экономики. Также глава свердловской полиции поручил принять комплекс дополнительных кардинальных мер по противодействию подростковому криминалу. В этом плане в Каменске-Уральском весьма тревожная обстановка. Зафиксирован рост ЧП несовершеннолетних (+233,3%; с 3 до 10), в том числе в организованных группах (5; АППГ-0), в смешанных группах (с 2 до 7). При общем снижении количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (-10,8%; 33), констатирован рост таких деяний насильственного характера (+41,7%; 17)", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что совещание завершилось без привлечения должностных лиц ОВД к дисциплинарным наказаниям. Но Александр Мешков предупредил о персональной ответственности тех руководителей, в чьей компетенции находятся пока не решенные задачи.

Теги: Мешков, совещание, полиция, Каменск-Уральский


