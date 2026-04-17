Власти Кубы пытались передать секретное письмо Трампу

Кубинские власти, опасаясь военной операции США после угроз президента Дональда Трампа, пытаются наладить контакт с Белым домом. Внук Рауля Кастро отправил секретное письмо Трампу через кубинского бизнесмена, сообщает The Wall Street Journal.

Письмо, оформленное как дипломатическая нота, предлагало экономические соглашения и смягчение санкций, но и предупреждало о готовности Кубы к вторжению. Бизнесмен был задержан в Майами, а письмо изъяли. Попытка обойти традиционные дипломатические каналы свидетельствует о нарастающей панике в Гаване, считает издание. Американская блокада Кубы привела к тяжелейшим последствиям. ООН предупреждает о риске гуманитарной катастрофы.

Эксперты полагают, что попытка передать письмо Трампу должна была помочь обойти госсекретаря Марко Рубио, который является сыном кубинских иммигрантов и в силу личных причин испытывает неприязнь к правительству Кубы, подталкивая Трампа к усилению давления, чтобы вызвать смену власти любым путем, даже через голод.

В сложившихся условиях кубинские власти подтвердили проведение переговоров с администрацией Трампа и даже разрешили кубинцам из диаспоры инвестировать в частный бизнес на острове.

Накануне стало известно, что Пентагон начал подготовку к проведению военной операций на Кубе. Трамп ранее угрожал заняться Кубой после Ирана.