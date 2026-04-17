17 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Союз ветеранов СВО УФО

В Тюмени открылась патриотическая экспозиция "Знание.Герои"

В Тюмени открылась патриотическая экспозиция "Знание.Герои", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Масштабная выставка, которая рассказывает о событиях новейшей истории через судьбы людей, развернулась в историческом мультимедийном парке "Россия – моя история".

В церемонии открытия приняли участие председатель Союза ветеранов СВО УФО, главный советник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда Президента РФ в УФО, участник программы "Время героев", кавалер ордена Мужества Александр Загайнов, руководитель Управления по развитию УФО Общества "Знание" Иван Попп, директор тюменского филиала Общества "Знание" Екатерина Шилова и заместитель директора департамента по молодежной политике правительства Тюменской области, участник программы "Время героев" Виктор Квасов.

"Я лично знаком со всеми этими людьми – это мои коллеги из первого потока программы "Время героев", верные соратники, с которыми мы вместе идем путем просвещения и патриотического воспитания. Для меня важно донести молодежи, что за каждым подвигом стоит живая история, полная эмоций, преодолений и человеческих переживаний. Все эти люди не выдуманные герои фильмов, а наши соотечественники, совершившие подвиг во имя своей Родины и мирного неба над головой каждого ее жителя", – отметил Александр Загайнов.

В экспозиции представлены истории Максима Шоломова, Николая Соколова, Артура Орлова, Ивана Болдырева, Болдана Цыдыпова, Владимира Сайбеля и других воинов. Особое место отведено тюменцу Рустаму Сайфуллину.

Теги: выставка, Знание Герои, Россия моя история


