17 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Скука смертная: назван топ профессий-лидеров по уровню рутины

Сервис SuperJob выяснил, какую работу жители страны считают самой монотонной. Первое место в антирейтинге заняли охранники. Скучной их деятельность назвали 12% участников опроса, хотя за год этот показатель немного упал. На второй строчке оказались бухгалтеры (9%) - люди стали чаще воспринимать их труд как рутину. Замыкают тройку продавцы с результатом в 6%. Также в пятерку самых утомительных профессий попали библиотекари, сообщает РИА Новости.

По 2% голосов набрали вахтеры, сторожа и архивариусы. Столько же людей уверены: любая работа навевает тоску, если человек ее не любит. В список неинтересных специальностей также попали юристы, операторы колл-центров, дворники и уборщики. Многие участники исследования отметили, что любая работа в офисе кажется им однообразной.

При этом аналитики "Выберу.ру" заметили интересную деталь. При поиске работы люди смотрят не только на список обязанностей. Более 40% россиян ставят репутацию компании выше зарплаты. Они выбирают стабильность в надежной организации, а не высокий оклад в сомнительной фирме.

В апреле сервис SuperJob выяснил, какую работу жители Екатеринбурга считают самой нудной: антирейтинг тоже возглавили охранники (12%), бухгалтеры (10%) и продавцы (8%). В пятерку наиболее монотонных занятий также вошли библиотекари, а следом за ними - архивариусы, вахтеры и сторожа. 

Теги: работа, профессии, зарплата


