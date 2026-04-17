БПЛА атаковали поселок с терминалом по перегрузке нефти в Ленобласти

Украинские БПЛА атаковали поселок Ермилово в Выборгском районе Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. В данном населенном пункте расположен терминал по перегрузке нефти.

После удара ВСУ произошло возгорание складского помещения. Пострадавших нет, написал Дрозденко.

Всего, по его словам, над регионом минувшей ночью сбили 12 беспилотников. В Ломоносовском районе осколками повреждены транспортное средство и окна здания.