Европа завалит Киев оружием

Страны НАТО в 2026 году предоставят киевскому режиму еще 60 млрд евро военной помощи дополнительно к кредиту ЕС в 90 млрд евро. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании "Рамштайна".

По его словам, цель Европы - чтобы Украина не прекращала воевать. А деньги из кредита ЕС должны быть дополнением к двусторонней помощи. НАТО сосредоточится на усилении противовоздушной обороны Украины, дронах и боеприпасах большой дальности. Все это параллельно механизму PURL, в рамках которого Европа

закупает американское оружие для Украины.

Немецкие СМИ пишут, что Зеленский на встрече в Берлине заявил, что ситуация с оружием у ВСУ плохая и ЕС должен оплачивать военные действия, если хочет, чтобы боевые действия продолжались. Всего в 2026 году Киев получит около 100 млрд евро - 60 млрд от стран НАТО, а также половину кредита ЕС, который рассчитан на два года. Брюссель пообещал выделить первый транш до конца второго квартала, когда вето Венгрии будет снято.

На днях Минобороны РФ заявил о "ползучем превращении" Европы в тыл Украины. Так ведомство отреагировало на намерение стран Европы резко увеличить поставки Киеву дронов.

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС потратил уже на поддержку Киева почти 200 млрд евро.